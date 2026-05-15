15 мая, 13:31

Культура

Худруком-директором ансамбля имени Моисеева стал Александр Тихонов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Худруком-директором Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева стал народный артист России Александр Тихонов. Об этом сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в МАХ.

Она напомнила, что Тихонов занимается хореографией с четырех лет. В 1993–1998 годах он учился в Московской государственной академии хореографии, а в 1998-м поступил в училище при ансамбле имени Моисеева. Его артистом Тихонов стал в 2000 году.

Занимавшая до этого пост худрука-директора Елена Щербакова будет назначена президентом ансамбля. На этой должности она продолжит принимать участие в жизни учреждения, разработке репертуара и концертов, а также будет задействована в решении концептуальных и стратегических задач в области художественного развития ансамбля.

Любимова выразила Щербаковой благодарность за многолетнюю работу, высокий профессионализм, преданность искусству и значительный вклад в сохранение и развитие творческих традиций коллектива.

Ранее актер театра и кино Константин Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. При этом он продолжил возглавлять Московский Художественный театр имени А. П. Чехова. Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького стал актер Сергей Безруков.

