График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 12:27

Культура

Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист России, актер театра и кино Константин Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что Хабенский продолжит возглавлять Московский Художественный театр имени А. П. Чехова.

Кроме того, художественным руководителем МХАТ имени М. Горького стал актер Сергей Безруков. Любимова напомнила, что он занимает аналогичную должность в Московском Губернском театре с 2014 года, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.

"Заслуженный артист РФ, с успехом совмещает общественную и административную деятельности с актерской работой и педагогической практикой", – написала она.

Предыдущий ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался в январе 2026 года. Исполняющим обязанности назначили режиссера Константина Богомолова, однако это вызвало критику. Выпускники Школы-студии МХАТ указывали, что это назначение нарушает традиции преемственности.

11 февраля Богомолов решил сложить с себя полномочия. Причины такого решения не указывались. По данным СМИ, это произошло из-за невозможности совмещать руководящие должности.

Минкульт освободил Константина Богомолова от должности ректора Школы-студии МХАТ

