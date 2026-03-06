График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 17:48

Город

Клары и Розы смогут бесплатно посетить некоторые павильоны ВДНХ 8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ВДНХ приглашает горожан посетить праздничные мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню. Особенностью программы станет бесплатный вход в некоторые музеи для девушек с именем Клара и Роза, следует из заявления пресс-службы выставочного комплекса.

В частности, они смогут пройти в павильон "Космос", интерактивный музейный комплекс "Буран", а также музей "Слово".

В рамках экскурсии "Женские образы ВДНХ" 8 марта посетителям расскажут о женщинах, которые внесли значительный вклад в развитие выставочного комплекса. Например, гости узнают о прообразах 16 девушек на фонтане "Дружба народов" и скульптур на павильонах № 18 "Республика Беларусь" и № 58 "Земледелие".

В свою очередь, на "Робостанции" в течение дня 8 марта робот будет дарить цветы посетительницам. В "Москвариуме" горожан ждут оздоровительные практики с поющими чашами, представление с погружением русалки в аквариум, открытые тренировки капибар и байкальских нерп, а также кормления перелетных скатов и карпов Кои.

В то же время в музее "Атом" посетители смогут присоединиться к семейному фестивалю "Атомное сияние", в рамках которого пройдет выступление пластического театра и музыкальная программа.

Фойе музея будет преобразовано в сад с цветочной лабораторией на кубах, где также состоится творческо-просветительский проект "10 откровенных вечеров". Там с участниками поделятся историями о выдающихся женщинах-ученых и инженерах советского атомного проекта, сыгравших ключевую роль в получении металлического урана и плутония, а также внесших вклад в развитие радиохимических процессов и радиобиологии.

Всего в честь Международного женского дня в культурных учреждениях Москвы подготовили около 220 мероприятий. В частности, запланированы увлекательные экскурсии, лекции о женщинах-ученых и кинопоказы.

Также всем женщинам в честь 8 Марта подарят цветы в усадьбе Воронцово, саду "Эрмитаж", парках "Северное Тушино" и "Красная Пресня", а также в Лианозовском, Измайловском и Таганском парках.

