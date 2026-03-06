График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 15:07

Общество
Главная / Новости /

Москвичи чаще всего покупают тюльпаны, розы и мимозы на Рижском рынке

На Рижском рынке назвали самые популярные цветы на 8 Марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи чаще всего покупают тюльпаны, розы и мимозы на Рижском рынке в преддверии 8 Марта. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала продавец цветов Аделина.

"Чаще всего в праздничные дни москвичи выбирают тюльпаны. (Также. – Прим. ред.) самые популярные – розы, мимозы, хризантемы", – поделилась она.

Продавец добавила, что также москвичи любят гортензии, однако их берут реже остальных, ведь эти цветы считаются капризными в уходе.

По ее словам, покупатели предпочитают брать готовые композиции из цветов, так как это практичнее. Кроме того, готовые букеты продавцам не надо собирать в процессе продажи, когда на это не хватает времени.

Сейчас жители столицы активно закупаются цветами к Международному женскому дню, внутри рынка наблюдается большое скопление людей.

Аналитики ЦОДД ранее спрогнозировали увеличение числа поездок на личном транспорте более чем на 2% в связи с подготовкой к 8 Марта. Парковка у Рижского рынка запрещена в период с 6 по 8 марта. Ограничение введено на дублере Третьего транспортного кольца (ТТК) у дома 88, строения 1, по проспекту Мира – между Водопроводным переулком и проспектом Мира.

Вместе с тем 8 и 9 марта москвичи смогут парковаться в городе бесплатно. Речь идет в том числе о парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и к зонам динамического тарифа.

Машины выстроились в километровые очереди к Рижскому рынку

Читайте также


обществогород

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика