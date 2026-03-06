Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи чаще всего покупают тюльпаны, розы и мимозы на Рижском рынке в преддверии 8 Марта. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала продавец цветов Аделина.

"Чаще всего в праздничные дни москвичи выбирают тюльпаны. (Также. – Прим. ред.) самые популярные – розы, мимозы, хризантемы", – поделилась она.

Продавец добавила, что также москвичи любят гортензии, однако их берут реже остальных, ведь эти цветы считаются капризными в уходе.

По ее словам, покупатели предпочитают брать готовые композиции из цветов, так как это практичнее. Кроме того, готовые букеты продавцам не надо собирать в процессе продажи, когда на это не хватает времени.

Сейчас жители столицы активно закупаются цветами к Международному женскому дню, внутри рынка наблюдается большое скопление людей.

Аналитики ЦОДД ранее спрогнозировали увеличение числа поездок на личном транспорте более чем на 2% в связи с подготовкой к 8 Марта. Парковка у Рижского рынка запрещена в период с 6 по 8 марта. Ограничение введено на дублере Третьего транспортного кольца (ТТК) у дома 88, строения 1, по проспекту Мира – между Водопроводным переулком и проспектом Мира.

Вместе с тем 8 и 9 марта москвичи смогут парковаться в городе бесплатно. Речь идет в том числе о парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и к зонам динамического тарифа.

