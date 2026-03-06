Россия перенаправит часть поставок СПГ в Индию, Таиланд, Филиппины и КНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские компании намерены в ближайшее время переориентировать часть поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Европы в дружественные страны, включая Китай, Индию, Таиланд и Филиппины. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на внутреннем и мировом рынках нефти и газа.

В заседании приняли участие руководители отраслевых компаний, а также представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минфина, Минпромторга и МИД.

Новак уточнил, что российский бизнес уже начал искать возможность заключения новых долгосрочных контрактов с партнерами в других странах, не дожидаясь последующих ограничений со стороны Евросоюза.

Данное решение было принято после обсуждения с правительством соответствующего поручения Владимира Путина. В частности, компании обратили внимание на рынки, где не только существует спрос, но и есть возможность построения конструктивных, а также прагматичных отношений.

Вместе с тем участники обсудили нестабильную ситуацию на мировом нефтегазовом рынке в связи с событиями на Ближнем Востоке. В частности, акцент был сделан на повышенном росте цен на энергоносители и новые логистические проблемы.

Также собравшиеся затронули положение нефтегазовой отрасли страны. Представители профильных компаний отчитались о реализации мер, направленных на поддержание баланса на топливной нише и обеспечение стабильной работы нефтеперерабатывающих предприятий.

На высокий спрос отечественных энергоресурсов на фоне обострения ситуации в Ближневосточном регионе обратил внимание и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля заверил, что страна способна гарантировать стабильность всех поставок в рамках заключенных контрактов, включая как трубный газ, так и сжиженный.