График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 19:35

Экономика

Россия перенаправит часть поставок СПГ в Индию, Таиланд, Филиппины и КНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские компании намерены в ближайшее время переориентировать часть поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Европы в дружественные страны, включая Китай, Индию, Таиланд и Филиппины. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на внутреннем и мировом рынках нефти и газа.

В заседании приняли участие руководители отраслевых компаний, а также представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минфина, Минпромторга и МИД.

Новак уточнил, что российский бизнес уже начал искать возможность заключения новых долгосрочных контрактов с партнерами в других странах, не дожидаясь последующих ограничений со стороны Евросоюза.

Данное решение было принято после обсуждения с правительством соответствующего поручения Владимира Путина. В частности, компании обратили внимание на рынки, где не только существует спрос, но и есть возможность построения конструктивных, а также прагматичных отношений.

Вместе с тем участники обсудили нестабильную ситуацию на мировом нефтегазовом рынке в связи с событиями на Ближнем Востоке. В частности, акцент был сделан на повышенном росте цен на энергоносители и новые логистические проблемы.

Также собравшиеся затронули положение нефтегазовой отрасли страны. Представители профильных компаний отчитались о реализации мер, направленных на поддержание баланса на топливной нише и обеспечение стабильной работы нефтеперерабатывающих предприятий.

На высокий спрос отечественных энергоресурсов на фоне обострения ситуации в Ближневосточном регионе обратил внимание и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля заверил, что страна способна гарантировать стабильность всех поставок в рамках заключенных контрактов, включая как трубный газ, так и сжиженный.

Стоимость углеводородов выросла на мировых рынках

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
экономика

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика