06 марта, 12:52

Экономика
Песков: спрос на российские энергоресурсы вырос на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Спрос на энергоресурсы РФ вырос на фоне ситуации в Иране – Песков

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Спрос на российские энергоресурсы вырос на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы фиксируем существенное повышение спроса на российские энергоресурсы, энергоносители", – сказал он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что страна способна гарантировать стабильность всех поставок в рамках заключенных контрактов – Россия была и остается надежным поставщиком газа и нефти. Причем как трубного газа, так и сжиженного.

Вместе с тем в Кремле отказались раскрывать количественные данные о закупках российской нефти со стороны Индии и КНР.

"Слишком много недоброжелателей", – пояснил Песков.

По данным СМИ, Белый дом разрешил Индии закупать российскую нефть в танкерах в море. Данное решение связано со стремлением снизить напряженность на мировом рынке энергоносителей на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

Позже появилась информация, что глава американского Минфина Скотт Бессент намерен обсудить с руководством Китая сокращение закупок российской и иранской нефти. Соответствующий вопрос войдет в повестку переговоров с китайским коллегой Бессента Хэ Лифэном.

Отмечалось, что в Белом доме стремятся снизить долгосрочную зависимость Пекина от иранской нефти даже в случае возможного возобновления экспорта.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
властьэкономикаполитиказа рубежом

