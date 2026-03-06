Daily Mail: помолвочное кольцо теннисистки Соболенко может стоить 1 млн долларов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/arynasabalenka

Стоимость помолвочного кольца белорусской теннисистки Арины Соболенко может составлять от 500 тысяч до 1 миллиона долларов (около 78 737 890 рублей. – Прим. ред.). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как следует из опубликованной информации, вес основного овального бриллианта составляет свыше 12 карат. Оправа кольца – из платины.

Композицию дополняют изумруды, которые любит Соболенко. Добавить их было личной идеей ее избранника. Работа над дизайном кольца продолжалась на протяжении нескольких месяцев.

Ранее стало известно, что Соболенко выходит замуж за одного из богатейших бизнесменов Бразилии Георгиоса Франгулиса. Публикацию с предложением она разместила в своих соцсетях.

На видео ее возлюбленный стоит на одном колене и дарит ей помолвочное кольцо. Свои отношения Соболенко не скрывает с 2024 года. Франгулис поддерживает избранницу на всех турнирах.

