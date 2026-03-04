Теннисистка Соболенко выйдет замуж за одного из богатейших бразильцев

Фото: ТАСС/EPA/JOEL CARRETT

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выходит замуж за одного из богатейших бразильцев Георгиоса Франгулиса. Спортсменка опубликовала в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена), как ее возлюбленный опустился на одно колено и подарил ей кольцо.

"Я и ты. Вечность. 03.03.2026", – подписала спортсменка публикацию.

Отношения Соболенко перестала скрывать в мае 2024 года, опубликовав фото с Франгулисом и заявив, что ее сердце занято. Избранник поддерживают теннисистку практически на всех крупных турнирах.

Ранее 58-летняя актриса Холли Берри получила предложение руки и сердца от своего 55-летнего возлюбленного Вана Ханта. По ее словам, предложение до сих пор не принято.

Свои сомнения актриса объяснила прошлыми неудачами в личной жизни, так как уже была замужем три раза. Пара не считает, что официальный брак необходим им для подтверждения любви. При этом Берри выразила уверенность, что именно Хант – тот самый, за которого она и должна была выйти замуж.

