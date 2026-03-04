Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 14:56

Спорт

Теннисистка Соболенко выйдет замуж за одного из богатейших бразильцев

Фото: ТАСС/EPA/JOEL CARRETT

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выходит замуж за одного из богатейших бразильцев Георгиоса Франгулиса. Спортсменка опубликовала в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена), как ее возлюбленный опустился на одно колено и подарил ей кольцо.

"Я и ты. Вечность. 03.03.2026", – подписала спортсменка публикацию.

Отношения Соболенко перестала скрывать в мае 2024 года, опубликовав фото с Франгулисом и заявив, что ее сердце занято. Избранник поддерживают теннисистку практически на всех крупных турнирах.

Ранее 58-летняя актриса Холли Берри получила предложение руки и сердца от своего 55-летнего возлюбленного Вана Ханта. По ее словам, предложение до сих пор не принято.

Свои сомнения актриса объяснила прошлыми неудачами в личной жизни, так как уже была замужем три раза. Пара не считает, что официальный брак необходим им для подтверждения любви. При этом Берри выразила уверенность, что именно Хант – тот самый, за которого она и должна была выйти замуж.

Читайте также


спортза рубежом

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика