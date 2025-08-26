Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/killatrav

Певица Тейлор Свифт объявила о помолвке с американским футболистом Трэвисом Келси, выступающим за "Канзас-Сити".

"Твои учителя английского и физкультуры решили пожениться", – написала артистка на своей странице в Instagram (владелец – компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее 58-летняя актриса Холли Берри получила предложение руки и сердца от своего 55-летнего возлюбленного Вана Ханта. По ее словам, предложение до сих пор не принято.

Свои сомнения актриса объяснила прошлыми неудачами в личной жизни, так как уже была замужем три раза. В настоящее время пара не считает, что официальный брак необходим им для подтверждения их любви. При этом Берри выразила уверенность, что именно Хант – тот самый, за которого она и должна была выйти замуж.