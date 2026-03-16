Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max больше не будет представлен в России. Автомобиль пропал с официального сайта китайской компании в России, сообщает ТАСС.

Сейчас на платформе можно найти только модели Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 9 и Arrizo 8. Причины удаления с площадки Tiggo 7 Pro Max не называются.

Ранее страница кроссовера Chery Tiggo 4 также исчезла с официального сайта компании в России. Вероятно, модельный ряд будет развиваться в стране под брендом Tenet, так как на главной странице появилась ссылка на портал этой марки.

Вместе с тем компания Jetour сообщила о прекращении продаж кроссоверов X50 и X70 в России. Как рассказали в пресс-службе автопроизводителя, такое решение связано с предпочтениями клиентов и текущем спросом на определенные автомобили.

