01 мая, 07:55Происшествия
Силы ПВО ликвидировали 141 украинский БПЛА над регионами РФ минувшей ночью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 141 украинский БПЛА над регионами России в ночь на пятницу, 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По информации ведомства, дроны были сбиты в небе над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областями.
Также БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что возгорание произошло на территории морского терминала в Туапсе из-за атаки украинского дрона. Никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы региона.