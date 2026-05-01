Силы ПВО ликвидировали 141 украинский БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 141 украинский БПЛА над регионами России в ночь на пятницу, 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были сбиты в небе над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областями.

Также БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что возгорание произошло на территории морского терминала в Туапсе из-за атаки украинского дрона. Никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы региона.