Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 18:22

Ученый Макарьева назвала возможную причину обрушения рудника в Магаданской области

"Вечная мерзлота дала оттайку": почему обрушился рудник под Магаданом

До восьми человек могут находиться под завалами после обрушения горной массы на угольном разрезе "Кадыкчанский" в Магаданской области, рассказали в МЧС. Что могло стать причиной случившегося и как проходит спасательная операция – в материале Москвы 24.

"Связались с родственниками"

Обрушение горной массы на угольном разрезе "Кадыкчанский" произошло в Сусуманском городском округе Магаданской области 30 апреля. По данным МЧС, под завалами могут находиться до восьми человек.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил в своем канале в MAX, что в спасательных работах задействованы подразделения Военизированной горноспасательной части, МЧС, Пожарно-спасательного центра и медицины катастроф.

Разбор селевого завала тяжелой техникой и поиск пропавших будет вестись круглосуточно. На месте ЧП организован штаб с участием оперативно-следственной группы. Руководство предприятия связалось с родственниками работников для информирования и оказания помощи.
Сергей Носов
губернатор Магаданской области

Также к месту вылетели вертолеты Ми-8 МЧС России и "Авиации Колымы". В работах по спасению задействовано 16 человек и 6 единиц техники. Поисково-спасательные мероприятия могут занять 2-3 дня, отметили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Магаданской области.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ). Специалисты изымают документацию, сообщили в пресс-службе ведомства. Также прокуратура Магаданской области взяла ход спасательной операции на особый контроль, а на месте развернут оперативный штаб.

Возможные причины

Причиной обрушения рудника стал сход селя, рассказал генеральный директор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович.

В этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение.
Александр Нестерович
генеральный директор Кадыкчанского угольного разреза

При этом источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза.

"Среди возможных причин рассматриваются потеря устойчивости откоса, переувлажнение или оттаивание пород, а также особенности геологического строения массива", – сказал собеседник агентства.

Окончательные причины будут установлены после обследования места специалистами, добавил он.

Кандидат технических наук, директор АНО НИЦ "Северо-Восток" Ольга Макарьева отметила, что оттайка мерзлоты могла произойти, однако не факт, что сель вызвал именно этот фактор, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Наверное, конкретный случай предотвратить было нельзя, но очевидно, и нам уже понятно, что мерзлота в Магаданской области тает, она изменяется и в регионе практически нет данных об этих изменениях", – подчеркнула эксперт.

Все мероприятия, которые проводятся в регионе, они базируются на старых данных о температуре пород, о наличии льда и так далее. Эти данные не обновлялись уже более 30 лет. То, что регион нуждается в сети мониторинга и в обновлении данных, – это однозначно.
Ольга Макарьева
кандидат технических наук, директор АНО НИЦ "Северо-Восток"

По ее словам, на данный момент в регионе установлен всего один пункт мониторинга мерзлоты на 460 тысяч квадратных километров. Для контроля же необходима целая сеть, которая будет функционировать в различных условиях, заключила Макарьева.

Читайте также


Зудакова Татьяна

происшествиярегионыистории

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

