Депутат ГД Разворотнева рассказала об опыте Москвы в развитии городского хозяйства

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В столице действует уникальный центр управления комплексом городского хозяйства, создан цифровой двойник мегаполиса и активно применяются технологии умного города. Об этом на круглом столе "Инновационные технологии и решения в сфере городского хозяйства города Москвы" заявила депутат Государственной думы, член фракции "Единая Россия" Светлана Разворотнева. Она выступила модератором мероприятия, которое прошло 15 июня в Московской торгово-промышленной палате.

"Москва накопила большой опыт в развитии городского хозяйства. Сегодня мы обсудили лучшие столичные практики с представителями регионов, которые далее будут применяться в регионах. В столице работает целая система технологий умного города. Один из флагманских проектов – платформа "Электронный дом", которая позволяет москвичам принимать участие в управлении своим домом дистанционно. Собственники жилья уже провели в онлайн-формате порядка 30 тысяч собраний и примерно столько же опросов по важным для жизни в многоэтажках аспектам. Более эффективно управлять мегаполисом также позволяет цифровой двойник города. Точная 3D-модель Москвы со всеми зданиями и транспортными коммуникациями помогает планировать строительство, благоустройство и развитие территорий", – отметила Разворотнева.

Депутат Госдумы подчеркнула, что один из инструментов цифрового двойника столицы – сервис "Генеративное проектирование". Он активно тестируется в сфере строительства. Благодаря ему можно сформировать решения с учетом экономической эффективности, нагрузки на инфраструктуру, транспортной доступности. За 5–20 секунд этот инструмент позволяет создать комплексный проект застройки конкретной территории с учетом множества параметров.

Кроме того, продолжила Разворотнева, для более эффективного управления всеми городскими службами в Москве создан уникальный центр комплекса городского хозяйства, специалисты которого осуществляют ежедневный мониторинг до 60 тысяч событий от всех систем жизнеобеспечения города. В центр поступают данные из более чем 50 источников, среди которых ресурсоснабжающие организации, инженерные компании, профильные структуры правительства Москвы.

Решения по реализации тех или иных проектов развития города, в том числе по вопросам модернизации инфраструктуры, принимаются с учетом предложений самих москвичей, подчеркнула Разворотнева. По ее словам, это эффективная и востребованная практика, вовлечь в которую еще большее число жителей удается благодаря созданной городской цифровой среде.

В качестве примера депутат Госдумы привела две платформы. На портале "Город идей" каждый желающий может предложить собственный проект к реализации, будь то программа благоустройства общественного пространства или создание дополнительных остановок общественного транспорта. Здесь же пользователи оценивают актуальность идей. Если предложение наберет более 50% положительных откликов, то в дальнейшем оно будет воплощено. Всего с момента запуска платформы в 2014 году реализовано около 10 тысяч предложений москвичей.

Платформа "Активный гражданин", продолжила Разворотнева, позволяет жителям высказать свое мнение по самым разным направлениям. С помощью голосований москвичи выбирают наименование новых станций метро и электросудов регулярных речных маршрутов, оценивают благоустройство и принимают решение о восстановлении исторических объектов.

Наличие подобных сервисов позволяет включить жителей в управление городом и сделать данный процесс еще более открытым, добавила Разворотнева. По ее мнению, это гарантирует, что и локальные территории внутри жилых кварталов, и ключевые городские объекты развиваются с учетом интересов москвичей.

В работе круглого стола приняли участие представители Московской торгово-промышленной палаты, Союза российских городов, департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, ГКУ "Новые технологии управления", АО "Мосводоканал", ПАО "МОЭК", Общественной палаты Москвы и профессионального сообщества ЖКХ. По итогам мероприятия участники договорились о дальнейшем взаимодействии между московскими предприятиями, экспертным сообществом и представителями российских городов.

Ранее Москву признали абсолютным лидером по цифровизации государственных услуг. Столица демонстрирует выдающиеся результаты по всем ключевым направлениям, а портал mos.ru предлагает жителям более 420 услуг и интегрирован с множеством городских сервисов.

