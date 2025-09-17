Москву назвали лидером цифровизации государственных и муниципальных услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Столицу признали абсолютным лидером по цифровизации государственных услуг. Об этом говорится в докладе АПЭК, который в своем телеграм-канале опубликовал политолог Дмитрий Орлов.

"Безусловным лидером рейтинга с результатом 96,76 балла является Москва", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва демонстрирует выдающиеся результаты по всем ключевым направлениям. Портал mos.ru предлагает жителям более 420 услуг и интегрирован с множеством городских сервисов.

Город активно внедряет передовые технологии, включая искусственный интеллект, обеспечивая высокое качество пользовательского опыта. А также выступает технологическим ориентиром для остальных регионов. Кроме того, столица инициирует внедрение системы адаптации населения к цифровым сервисам, ориентированной на граждан "серебряного возраста".

"В 2025 году данная программа представляет собой стратегический шаг в развитии цифровой экосистемы города, направленный на обеспечение инклюзивного доступа к электронным ресурсам для всех категорий граждан", – говорится в докладе.

Основные компоненты системы – специальные обучающие зоны в центрах долголетия, программа компьютерной грамотности и голосового помощника в Общегородском контакт-центре.

Также внедряются персонализированные инструкции, помогающие горожанам в конкретных жизненных ситуациях, например при участии в программе реновации.

Ранее форум "Москва 2030" представил туристический потенциал столицы. В соответствии с планом развития города к 2030 году ожидается, что столицу посетят 52 миллиона туристов. Из них 46% (24 миллиона) будут приезжать с культурно-познавательными и развлекательными целями.