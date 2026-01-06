Форма поиска по сайту

Политика

Правительство России планирует усилить контроль за доставкой товаров для взрослых

Фото: depositphotos/Metelevan

Правительство РФ внесло в Стратегию семейной и демографической политики до 2036 года новый пункт о усилении контроля за доступом несовершеннолетних к товарам с возрастными ограничениями. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабмина.

Планируется ужесточить правила доставки товаров 18+, купленных в интернете. Основное внимание будет уделено надежной проверке возраста покупателя в момент получения заказа. В пунктах выдачи заказов (ПВЗ) для этого могут использовать биометрические данные или сведения из паспорта.

Ответственными за разработку конкретных мер назначены Минцифры и Минэкономразвития России. Ведомствам поручено подготовить соответствующие предложения в период с 2025 по 2027 год.

В документе отмечается, что данная инициатива направлена на создание дополнительных барьеров, препятствующих приобретению детьми товаров, не соответствующих их возрасту.

Ранее стало известно, что в России завершили разработку сервиса подтверждения возраста по биометрии. В Госдуме отметили, что сервис, который будет запущен в течение месяца, защитит несовершеннолетних от покупки товаров с возрастными ограничениями в интернете.

