В России завершили разработку сервиса подтверждения возраста по биометрии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России завершена разработка сервиса подтверждения возраста при помощи биометрических данных. Об этом сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко во время правительственного часа в Совете Федерации.
Он отметил, что сервис, который будет запущен в течение месяца, защитит несовершеннолетних от покупки товаров с возрастными ограничениями в интернете.
Кроме того, Григоренко добавил, что второй пакет мер для защиты россиян от кибермошенников, который подготовили в конце августа, будет внесен в Госдуму в ближайшее время.
Ранее Минцифры России предложило использовать биометрию для подтверждения возраста при продаже энергетиков. Изменения необходимы для онлайн-продаж и продаж через вендинговые автоматы.
Позже стало известно, что такую систему подтверждения возраста также планируется ввести на кассах самообслуживания в магазинах.
