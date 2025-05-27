Минцифры РФ предложило начать продавать энергетики по биометрии

Фото: depositphotos/heromen30

В России могут начать применять биометрические данные для подтверждения возраста при продаже энергетиков. С соответствующим предложением выступило Минцифры РФ, проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Он предполагает внесение изменений в Федеральный закон "О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним".

В документе отмечается, что изменения необходимы в первую очередь для онлайн-продаж и продаж через вендинговые автоматы. Продавец или владелец автомата должен запрашивать у покупателя точный возраст. Это нужно будет делать каждый раз, когда покупатель сообщает о своем желании купить напиток.

Для этого покупателю нужно будет зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Сделать это можно дистанционно в приложении "Госуслуги биометрия" или очно в отделениях банков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу системы.

При этом в пресс-службе Минцифры агентству пояснили, что для бизнеса внедрение биометрических технологий не будет обязательным.

Ранее Госдума приняла закон о штрафах за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. Для граждан предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит до 200 тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч.

Летом 2024 года Владимир Путин подписал закон, который запрещает продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетические.