Госдума приняла закон о штрафах за продажу энергетиков детям

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Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков.

Новой нормой дополняется КоАП России. За продажу несовершеннолетнему энергетика для граждан предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит до 200 тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч.

Летом 2024 года Владимир Путин подписал закон, который запрещает продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетические. Однако тогда не предусматривались конкретные штрафы за нарушение.

Проект закона о введении штрафов за продажу несовершеннолетним таких товаров внесли в ГД в декабре прошлого года. В российском правительстве отмечали, что концепция закона заслуживала внимания, но требовала некоторых доработок. Законопроект о штрафах за продажу детям энергетиков нижняя палата парламента приняла в первом чтении в марте 2025 года.

В свою очередь, омбудсмен Татарстана Ирина Волынец поддержала данный законопроект и подчеркнула, что энергетики крайне вредны не только для детей, но и взрослых.