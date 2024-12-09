Омбудсмен Татарстана Волынец поддержала штрафы за продажу детям энергетиков

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Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала законопроект о штрафах за продажу детям энергетических напитков. В беседе с RT она отметила, что такое решение позволит сохранить их здоровье.

Она также подчеркнула, что энергетики крайне вредны не только для детей, но и для взрослых.

Вместе с тем Волынец предложила штрафовать не только продавцов, но и тех граждан, которые помогли ребенку купить тонизирующий напиток по его просьбе.

Законопроект о введении штрафов для тех, кто продает детям энергетики, был внесен в Госдуму 9 декабря. Документ подразумевает, что размер санкции для физических лиц может достигать 50 тысяч рублей. При этом должностные лица должны будут платить до 200 тысяч рублей, а юридические лица – до 500 тысяч рублей.

В августе Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Однако норма не прописывала конкретные штрафы за ее нарушение. После появления законопроекта об их введении его поддержало российское правительство.

В кабмине отметили, что концепция законопроекта заслуживала внимания, однако требовала некоторых доработок. В частности, необходимо было синхронизировать срок вступления в силу этого законопроекта со сроком начала действия самого закона, а также определить, кто будет уполномочен привлекать нарушителей к административной ответственности.