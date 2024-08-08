Путин подписал запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

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Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики.

По аналогии с алкоголем закон обязывает продавцов отказывать в продаже напитков, если покупатель не показал подтверждающий возраст документ. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее в России не было нормы, которая бы регулировала продажу энергетиков, однако в законе есть острая необходимость, так как молодежь без ограничений их покупает и потребляет в опасных для здоровья количествах, говорилось в материалах документа.

Ранее депутат ГД Виталий Милонов предложил ввести обязательную маркировку энергетиков и тонизирующих батончиков надписями о потенциальном вреде здоровью, которая бы занимала не менее 20–30% от площади упаковки. По мнению парламентария, энергетики могут нанести вред, сопоставимый с алкоголем и табаком одновременно.

