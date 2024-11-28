В Госдуму внесен законопроект о штрафах за продажу сигарет и вейпов детям

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Депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату парламента законопроект о штрафах до 2 миллионов рублей для юрлиц за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе кальянов. Документ размещен в думской базе данных.

Поправки предлагается внести в статью 14.53 КоАП РФ "Несоблюдение ограничений и/или нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции".

В сопроводительных документах уточняется, что проектом предлагается ввести штраф за продажу детям табачной продукции в размере от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей – для должностных лиц, от 1,5 до 2 миллионов рублей – для юрлиц.

Между тем в ГД планируется внести проект, предлагающий ввести уголовное наказание за продажу несовершеннолетним вейпов. По словам Володина, ранее принятых решений недостаточно.

Кроме того, правительство РФ поддержало законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков. Согласно документу, за продажу таких напитков детям гражданам может грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, должностным лицам – от 100 до 200 тысяч, юрлицам – от 300 до 500 тысяч.