"Известия": общественники предлагают продавать электронные сигареты в аптеках

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Электронные сигареты и средства доставки никотина (ЭСДН) предложили продавать в аптеке по рецепту. С такой инициативой Национальный союз защиты прав потребителей обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает газета "Известия".

Так, общественники предлагают приравнять электронные сигареты к лекарственным средствам и ограничить их продажу, чтобы купить их можно было только по рецептам врачей-терапевтов.

По данным ВЦИОМ, в России более 4,5 миллиона курильщиков, использующих электронные сигареты и ЭСДН. Их число выросло в 47 раз за последние пять лет. По мнению общественников, популярность таких товаров у покупателей связана с желанием найти альтернативу традиционным сигаретам. Однако электронные аналоги также могут вызвать тяжелые легочные заболевания.

Инициативу по продаже ЭСДН в аптеках не поддержали штатные эксперты Минздрава. В ведомстве заявили, что аптеки торгуют только лекарственными препаратами, направленными на профилактику и лечение заболеваний, а электронные сигареты являются вредной и опасной для здоровья продукцией, способной сформировать никотиновую зависимость.

Опрошенные изданием эксперты также не одобрили данное предложение, заявив, что ЭСДН не является медицинским изделием, а необходимость получать рецепт врача только увеличит число обращений в больницы и создаст допнагрузку на систему здравоохранения.

Минздрав ранее поддержал инициативы, направленные на сокращение потребления никотина, в том числе электронных сигарет, вейпов, систем нагревания, которые реализуют в рамках стратегии по борьбе с потреблением табака и никотинсодержащей продукции на период до 2030 года.

Кроме того, депутаты предложили запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Как считают парламентарии, это позволит свести к минимуму число курильщиков среди молодежи, а в перспективе – практически полностью искоренить заболеваемость и смертность от болезней, связанных с употреблением табака.