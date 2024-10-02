"Известия": в России могут запретить продажу табака зумерам

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России могут запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на инициативу Госдумы.

Депутаты предлагают внести изменения в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". Вводить ограничения планируется поэтапно.

Как считают парламентарии, это позволит свести к минимуму число курильщиков среди молодежи, а в перспективе – практически полностью искоренить заболеваемость и смертность от болезней, связанных с употреблением табака.

После принятия законопроекта сократятся ежегодные доходы федерального бюджета от акцизов на табачную продукцию. В первый год запрет затронет около 400 тысяч граждан, употребляющих табак. Примерный объем выпадающих доходов в 2029 году будет равен менее чем семи миллиардам рублей.

В то же время, по оценке Минздрава, на лечение курильщиков тратится более триллиона рублей в год. Общие же экономические потери составляют свыше пяти триллионов рублей. Таким образом, принятие законопроекта не повлечет увеличение дефицита (уменьшение профицита) расходов, говорится в пояснительной записке.

В свою очередь, независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов считает предложенную инициативу крайне важной, поскольку она ориентирована на улучшение состояния здоровья нации. По его мнению, государство должно нести солидарную ответственность за товары, находящиеся в рознице.

Кроме того, промышленный эксперт Леонид Хазанов уверен, что могут найтись предприниматели, которые захотят продавать табачную и никотинсодержащую продукцию "в черную". Он отметил, что правоохранительным органам придется оперативно разбираться с подобным "бизнесом".

Согласен с ним доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Юрий Ляндау. Он не сомневается, что будут попытки недобросовестных магазинов уйти в тень и продолжить торговать такой продукцией.

"А вот насколько комфортно они себя будут чувствовать в тени – это уже вопрос качества работы правоохранительных органов", – подчеркнул экономист.

Эксперты также сходятся во мнении, что на федеральном бюджете обсуждаемая мера вряд ли скажется негативно. Хазанов напомнил, что акцизы на табачную продукцию периодически пересматриваются в сторону повышения – в очередной раз власти намерены поднять их уже в 2025 году.

Ляндау добавил, что в целом влияние запрета на бюджет не является серьезной проблемой, на которой стоит заострять внимание.

"Все-таки надо в первую очередь думать о здоровье нации. Государству следует заботиться о том, как пополнять бюджет за счет развития производств, увеличения количества рабочих мест, развития внутренней инфраструктуры, а не за счет продажи сигарет и вейпов", – пояснил он.

Между тем руководитель Федерального центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян считает, что необходимость принятия такой инициативы назрела давно. При этом, как она уточнила, сперва нужно действовать более радикально и задуматься о полном запрете устройств для употребления никотинсодержащей продукции.

Эксперт напомнила, что, по данным Росстата, в 2023 году обычные сигареты курили всего 4,5% подростков в возрасте от 15 до 19 лет. При этом в этой возрастной группе растет число тех, кто курит никотинсодержащую продукцию при помощи вейпов и электронных сигарет – за четыре года их стало больше на 66%.

Гамбарян подчеркнула, что, несмотря на такую статистику, законы, работавшие в случае с табачной продукцией, в отношении электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака, не исполняются.

По ее словам, эти продукты продаются на наглядных, красиво оформленных витринах. Кроме того, вся информация о вкусовых и ароматических добавках содержится на этикетках, что, по словам Гамбарян, может заинтересовать ребенка.

"Любой ребенок может зайти и посмотреть на товар, вдохновиться и начать вникать в возможности потребления этой продукции", – считает она.

Согласен с ней и Ляндау. По его мнению, России требуется агрессивная политика по запрету гаджетов для курения.

"Это просто ужасно, что подростки в 14–15 лет спокойно покупают вейпы, "флешки" в табачных палатках. Я считаю, что меры борьбы с никотинсодержащей продукцией должны быть самыми жесткими, по-другому уже никак не исправить сложившийся у современной молодежи тренд", – подчеркивает эксперт.

Ранее Владимир Путин заявил, что популярность электронных сигарет у молодого поколения вызывает беспокойство. Глава государства предупредил молодежь, что электронные сигареты провоцируют серьезные проблемы с памятью и здоровьем.

Президент РФ уточнил, что вейп вызывает проблемы с иммунитетом, так как в легкие попадают разного рода болезнетворные бактерии, которые ослабевают иммунитет человека. Кроме того, он объяснил, что у молодых людей снижается репродуктивная функция.

Кроме того, кабмин РФ поддержал при условии учета замечания законопроект, предлагающий ужесточить наказание за курение на территории или в помещениях школ и детских садов. Инициатива предлагает увеличить штрафы от двух до трех тысяч рублей. Однако более подробная информация о проекте пока не раскрывается.