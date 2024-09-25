"Ведомости": в РФ могут запретить продажу зажигалок несовершеннолетним

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Госдума обсудит в первом чтении законопроект о запрете продажи зажигалок, баллончиков для них и других газосодержащих предметов несовершеннолетним гражданам 26 сентября. Правительство поддержало проект, сообщает газета "Ведомости".

По ее данным, комитет ГД по защите семьи, материнству, отцовству и детству также планирует рекомендовать принять этот закон. В нем содержатся поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка и в закон об охране здоровья обучающихся.

Согласно тексту проекта, продажа зажигалок детям будет запрещена офлайн и онлайн. При дистанционной продаже правила проверки возраста определит кабмин. Продавцам магазинов необходимо будет проверять документы, подтверждающие личность россиян.

Кроме того, органы государственной власти обяжут защищать детей от сведений, пропагандирующих вдыхание сжиженных углеводородных газов. В тексте законопроекта отмечается, что данные вещества способны привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и летальному исходу.

Между тем в ближайшее время в России могут принять Федеральный закон о запрете курения любых кальянов в общественных местах. По словам зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, кальяны приравнивают к сигаретам, что поспособствует их исчезновению в стране. Он добавил, что под запрет подпадут также те кальяны, в которых используются жидкости без никотина.

