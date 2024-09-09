Депутат Куринный: в РФ введут запрет на курение кальянов в общественных местах

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В ближайшее время в России могут принять Федеральный закон о запрете курения любых кальянов в общественных местах. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с изданием "Абзац".

По его словам, кальяны приравнивают к сигаретам, что поспособствует их исчезновению в стране.

"Во всяком случае, в общественных местах. Дома, наверное, кто-то будет баловаться, но в ресторанах, в специальных комнатах все это закончится", – пояснил Куринный.

Чиновник добавил, что под запрет подпадут также те кальяны, в которых используются жидкости без никотина.

В июле в ГД был внесен законопроект о запрете на курение на остановках общественного транспорта, у магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах. Сейчас в России запрещено курение на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов, однако нет ограничений на остановках общественного транспорта. Также курение разрешено около входов в магазины и организации, расположенные в многоквартирных домах, что мешает комфортному проживанию граждан в соседних квартирах.

