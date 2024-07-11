"Известия": в ГД внесут закон о запрете курения на остановках и у магазинов

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В Госдуму 11 июля внесут законопроект о запрете на курение на остановках общественного транспорта, у магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах. Об этом сообщает газета "Известия".

Авторами законопроекта выступили зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и другие депутаты.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас в России запрещено курение на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов, однако нет ограничений на остановках общественного транспорта. Депутаты отмечают, что курение также разрешено около входов в магазины и организации, расположенные в многоквартирных домах, что мешает комфортному проживанию граждан в соседних квартирах.

"Таким образом, целесообразно на остановках общественного транспорта установить запреты на курение, а на самих остановках разместить специальные знаки, уведомляющие граждан об этом", – указано в документе.

На данный момент законопроект не поступал на отзыв в правительство. Эксперты отмечают, что в ряде регионов подобные нормы установлены местной властью самостоятельно, и будет логичным закрыть белые пятна в законодательстве.

Ранее ГД РФ уже одобрила индексацию акцизов табачной и алкогольной продукции. Отмечалось, что их повышают на уровень инфляции. Так, акциз на жевательный, трубочный, курительный, сосательный, кальянный, нюхательный табаки в следующем году составит 4 657 рублей за килограмм, в 2026 – 4 843 рубля, а в 2027 – 5 037 рублей.

