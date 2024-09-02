02 сентября, 11:47Общество
Путин обеспокоился популярностью вейпов среди молодежи
Фото: 123RF/litunyaroslav
Владимир Путин во время открытого урока "Разговоры о важном" в кызылской школе № 20 заявил, что популярность электронных сигарет у молодого поколения вызывает беспокойство.
Таким образом президент отреагировал на предложение одной из участниц урока поднять налоги на вейпы и направить вырученные средства на строительство спортивных зон. Глава государства, выражая свое беспокойство, предупредил молодежь, что электронные сигареты провоцируют серьезные проблемы с памятью и здоровьем.
"Нужно понимание, к чему приводят вредные привычки. Многие – особенно молодые – люди не задумываются об этом. Кажется, что это модно, что это круто – курить электронные сигареты", – уточнил президент.
Путин вдобавок более подробно рассказал участникам встречи, что вейп вызывает проблемы с иммунитетом, так как в легкие попадают разного рода болезнетворные бактерии, которые ослабевают иммунитет человека. Кроме того, он объяснил, что у молодых людей снижается репродуктивная функция.
Минздрав также предупреждал граждан о новой болезни от вейпов и электронных сигарет под названием EVALI. Симптомы заболевания при этом во многом похожи на коронавирус.
У пациентов наблюдаются температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка. Однако одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушение пищеварительной системы.
Минздрав РФ сообщил о новом заболевании, которое провоцирует курений вейпов