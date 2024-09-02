Путин обеспокоился популярностью вейпов среди молодежи

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Владимир Путин во время открытого урока "Разговоры о важном" в кызылской школе № 20 заявил, что популярность электронных сигарет у молодого поколения вызывает беспокойство.

Таким образом президент отреагировал на предложение одной из участниц урока поднять налоги на вейпы и направить вырученные средства на строительство спортивных зон. Глава государства, выражая свое беспокойство, предупредил молодежь, что электронные сигареты провоцируют серьезные проблемы с памятью и здоровьем.

"Нужно понимание, к чему приводят вредные привычки. Многие – особенно молодые – люди не задумываются об этом. Кажется, что это модно, что это круто – курить электронные сигареты", – уточнил президент.

Путин вдобавок более подробно рассказал участникам встречи, что вейп вызывает проблемы с иммунитетом, так как в легкие попадают разного рода болезнетворные бактерии, которые ослабевают иммунитет человека. Кроме того, он объяснил, что у молодых людей снижается репродуктивная функция.

Минздрав также предупреждал граждан о новой болезни от вейпов и электронных сигарет под названием EVALI. Симптомы заболевания при этом во многом похожи на коронавирус.

У пациентов наблюдаются температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка. Однако одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушение пищеварительной системы.

