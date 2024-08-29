Пульмонолог Бабак: курение вейпа при простуде повышает риск заболеть EVALI в 10 раз

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Курение вейпа при простуде повышает риск развития болезни легких EVALI в 10 раз. Об этом Москве 24 рассказал врач-пульмонолог Сергей Бабак.

Ранее в Минздраве РФ предупредили, что курение вейпов и электронных сигарет может спровоцировать развитие болезни EVALI. Это острое легочное повреждение, симптомы которого имеют сходство с COVID-19: температура, слабость, недомогание, кашель, одышка, паталогические изменения в легких. При этом один из первых признаков EVALI – нарушение в работе пищеварительной системы, отметили в ведомстве.

"Это фактически пневмония, только развивается она от употребления вейпа. А пневмония до сих пор остается смертельным заболеванием", – отметил Сергей Бабак.



Сергей Бабак врач-пульмонолог В состав вейпа входит консервирующее маслоподобное вещество, которое нарушает движение слизи по бронхиальному дереву. В этом месте возможно появление бактериального воспаления, то есть пневмонии.

При этом далеко не всегда болезнь развивается именно у курильщиков с большим стажем, заявил эксперт.

"Если есть провоцирующий фактор, например, человек простыл и продолжает курить вейп, шансы заболеть у него повышаются в 10 раз", – предупредил пульмонолог.

Также эксперт объяснил, почему одним из первых симптомов EVALI является нарушение работы желудочно-кишечного тракта.





Сергей Бабак врач-пульмонолог Вейпы содержат пропиленгликоль, глицерин, ароматические масла, плюс во многих из них есть никотин. Все эти элементы при попадании в желудок вызывают нарушения пищеварения.

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