Кабмин РФ утвердил новый порядок контроля за оборотом и производством табака

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Правительство РФ утвердило новый порядок государственного контроля за оборотом и производством табака и другой продукции, содержащей никотин. Соответствующее постановление начало действовать с 1 марта 2024 года, говорится на портале правовой информации.

В документе уточняется, что за ситуацией будет следить Росалкогольтабакконтроль (Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками), который еще в 2023 году был переименован. Предыдущее название – Росалкогольрегулирование.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо в Минздрав РФ с просьбой убрать вывески специальных табачных магазинов с улиц России.

Кроме того, до этого депутаты ГД РФ предложили законодательно запретить онлайн-торговлю табаком. Как уточнялось в пояснительной записке, сайты, социальные сети и мессенджеры стали одним из крупнейших каналов для распространения некачественной продукции по низким ценам.

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