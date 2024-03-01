01 марта, 21:29Экономика
Кабмин РФ утвердил новый порядок контроля за оборотом и производством табака
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Правительство РФ утвердило новый порядок государственного контроля за оборотом и производством табака и другой продукции, содержащей никотин. Соответствующее постановление начало действовать с 1 марта 2024 года, говорится на портале правовой информации.
В документе уточняется, что за ситуацией будет следить Росалкогольтабакконтроль (Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками), который еще в 2023 году был переименован. Предыдущее название – Росалкогольрегулирование.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо в Минздрав РФ с просьбой убрать вывески специальных табачных магазинов с улиц России.
Кроме того, до этого депутаты ГД РФ предложили законодательно запретить онлайн-торговлю табаком. Как уточнялось в пояснительной записке, сайты, социальные сети и мессенджеры стали одним из крупнейших каналов для распространения некачественной продукции по низким ценам.
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