Минздрав: вейпы и электронные сигареты вызывают болезнь легких EVALI

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Вейпы и электронные сигареты могут вызвать болезнь легких EVALI, рассказали в пресс-службе российского Минздрава.

Как говорится в сообщении, EVALI является острым легочным повреждением.

"Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает ее опасность для потребителей вейпов", – отметили в Минздраве.

По данным Росстата, в России в период с 2009 по 2023 год количество курящих уменьшилось с 41 до 30%. Однако проблема быстрого привыкания, особенно к вейпам и электронным сигаретам, остается.

В Минздраве подчеркнули, что симптомы заболевания во многом схожи с COVID-19. Это температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка, а главное – патологические изменения в легких курильщика. При этом одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушение пищеварительной системы человека.

В конце мая кабмин попросил переработать проект о запрете продажи вейпов в России, так как установление полного запрета может привести к росту нелегального оборота этой продукции. Авторами законопроекта являются депутаты партий ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новые люди" во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым. По мнению парламентариев, сохранение здоровья населения важнее, а нелегальный оборот электронных сигарет уже большой.

