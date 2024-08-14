Проект о штрафах за сведения об онлайн-продаже табачной продукции внесен в ГД

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о штрафах до 300 тысяч рублей для юридических лиц за распространение информации об онлайн-продаже табачной и никотиновой продукции. Документ был размещен в думской электронной базе.

Документом предлагается наложить на граждан административные штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч руб­лей.

Согласно проекту, полномочием по составлению соответствующих протоколов наряду с Роскомнадзором можно наделить должностных лиц Роспотребнадзора и Росалкогольтабакконтроля.

Как объясняется в документе, принятие закона поможет уменьшить интернет-продажи такой продукции, что станет превентивной и профилактической мерой.

Ранее группа депутатов Госдумы, которую возглавил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий введение запрета на курение на остановках, у магазинов и организаций, находящихся в многоквартирных домах. Парламентарии подчеркнули, что на остановках общественного транспорта, которые находятся на открытом воздухе, подобные запреты не действуют. В связи с этим курящие люди вызывают у других пассажиров, ожидающих свой автобус, раздражение.

