Госдума приняла закон об индексации акцизов на табачную и алкогольную продукции

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Госдума одобрила в третьем чтении индексацию акцизов на табачную и алкогольную продукции на период 2025–2027 годов. Норма оформлена в рамках донастройки налоговой системы в РФ, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Согласно документу, акциз на жевательный, трубочный, курительный, сосательный, кальянный, нюхательный табаки (не считая табака, который используют в качестве сырья) с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно составит 4 657 рублей за килограмм, с 1 января по 31 декабря 2026-го включительно – 4 843 рубля за килограмм, а с 1 января по 31 декабря 2027-го включительно – 5 037 рублей за килограмм.

Акциз на сигары с 1 января по 31 декабря 2025-го включительно будет 315 рублей за штуку, за этот же период 2026-го – 328 рублей за штуку и за период 2027-го – 341 рубль за штуку. Акциз на кретек, биди и сигариллы (сигариты) с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно составит 4 485 рублей за тысячу штук, с 1 января по 31 декабря 2026-го включительно – 4 664 рубля за тысячу штук, за этот же период 2027-го – 4 851 рубль за тысячу штук.

Акциз на сигареты и папиросы с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно будет 2 945 рублей за тысячу штук и дополнительно 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены. За аналогичный период 2026 года этот акциз составит 3 063 рубля за тысячу штук, за 2027 год – 3 186 рублей за тысячу штук.

Акциз на табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, составит:



с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно – 9 807 рублей за килограмм;

с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно – 10 199 рублей за килограмм;

с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно – 10 607 рублей за килограмм.

Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина

с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно составит 44 рубля за миллилитр, за этот же период 2026 года – 46 рублей за миллилитр, за период 2027-го – 48 рублей за миллилитр.

Кроме того, акциз на этиловый спирт (в том числе денатурированный этиловый спирт, дистилляты и спирт-сырец) с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно составит 673 рубля за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно – 700 рублей за литр, с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно – 728 рублей за литр.

Акциз на виноградное сусло, виноматериалы, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, кроме крепленого вина наливом, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно составит 38 рублей за литр, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно – 40 рублей за литр, с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно – 42 рубля за литр.

Акциз на винные, виноградосодержащие и плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно составит 148 рублей за литр, за этот же период 2026 и 2027 года – 154 и 160 рубля за литр соответственно. Акциз на ликерное вино и крепленое вино наливом с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно составит 148 рублей за литр, за этот же период 2026-го – 154 рубля за литр, за 2027 год – 160 рублей за литр.

В свою очередь, акцизы на медовуху, сидр и пуаре с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно составят 27 рублей за литр, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно – 28 рублей за литр, с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно – 29 рублей за литр.

Акциз на игристые вина, включая российское шампанское, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно составит 125 рублей за литр, за этот же период 2026-го – 130 рублей за литр, за период 2027-го – 135 рублей за литр. Акциз на вина (за исключением крепленых ликерных), фруктовые вина и плодовую алкогольную продукцию с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно составит 113 рублей за литр, за аналогичный период 2026-го – 118 рублей за литр, за 2027 год включительно – 123 рубля за литр.

Акциз на пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта более 0,5% и до 8,6% включительно, а также на напитки, изготавливаемые на основе пива, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно составит 27 рублей за литр, за аналогичный период 2026-го – 28 рублей за литр, за период 2027-го – 29 рублей за литр. Налог на пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6% с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно составит 51 рубль за литр, за этот же период 2026-го – 53 рубля за литр, за период 2027-го включительно – 55 рублей за литр.

Ранее сооснователь и президент Simple Group Максим Каширин рассказывал, что минимальная стоимость вина "недружественных стран" в России к началу 2025 года составит 1 250–1 350 рублей. Рост цен на отечественный и зарубежный алкоголь он объяснил тем, что местные производители подняли цены на 15–20% из-за роста акцизов. В результате запретительных пошлин рынок может обрушиться, и борьба с "недружественной страной" может ударить по жизни российских потребителей, предупредил Каширин.