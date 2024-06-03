Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о донастройке налоговой системы

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Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2024–2026 год, которые включили в себя пять законопроектов. Об этом сообщил глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Мы присутствуем при историческом моменте – последний раз бюджет в Госдуму приходит ногами. Отныне бюджет и поправки в бюджет будут приходить в Госдуму по каналам электронной связи", – передает ТАСС его слова.

Поправки в Налоговый кодекс России, направленные на донастройку налоговой системы, введут прогрессивную шкалу налогообложения на доходы физических лиц со ставками от 13 до 22%. Также нововведения предусматривают поэтапное увеличение порога для применения упрощенной системы налогообложения (УСН).

Как уточнил депутат, для развития малого бизнеса пороги УСН по доходам увеличатся до 450 миллионов рублей, а по основным средствам – до 200 миллионов рублей. При этом кабмин ввел обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей с отказом от повышенных ставок в размере 8% для "доходов" и 20 – для "доходы минус расходы".

Следующий проект предусматривает рост ставки налога на прибыль для IT-компаний до 5% с 2025 по 2027 год. До конца 2024-го еще будет действовать нулевая ставка, введенная с 2022 года.

Четвертый законопроект разрабатывался с учетом условий санкционного давления на экономику страны и в целях обеспечения справедливой налоговой нагрузки. Так, он заключается в увеличении налога на прибыль организаций с 20 до 25%, при этом сохраняя действующие преференциальные механизмы.

Последний проект предусматривает введение акциза на никотиновое сырье и бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания, признание подакцизным товаром фармсубстанции спирта этилового, а также устанавливают обложение акцизом природного газа, приобретенного для производства аммиака.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проект базового закона о семейной налоговой выплате – налогового кешбэка для семей с двумя и более детьми. Законопроект предполагает, что на возврат части денег с налогов смогут рассчитывать семьи работающих граждан в случае, если их размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе их проживания.