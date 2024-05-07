Эксперт Липилин заявил, что в июле-декабре вино из Италии и Испании подорожает на 35%

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Во втором полугодии 2024 года недорогое вино из Италии, Испании и Франции вырастет в цене в российских магазинах на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом рассказал исполнительный директор одной виноторговой компании Александр Липилин в беседе с "Газетой.ру".

По словам Липилина, в июле-декабре средняя цена такой бутылки составит 750 рублей. Однако рост цен на вино начнется уже в мае. Эксперт отметил, что на это повлияли повышение с августа прошлого года пошлин на вино из недружественных стран, повышение акцизов с 1 мая 2024-го, а также курс валюты и изменение цен самих производителей.

Виноторговец добавил, что больше всего повышение заметно в категории недорогих вин, так как пошлина и акциз составляет в их цене на полке более значительную долю.

"Вина из Аргентины, Чили, ЮАР, в некоторой степени заменивших недружественных поставщиков, прибавят в цене 20%, до 550 рублей за бутылку", – прокомментировал Липилин.

В целом, по подсчетам эксперта, в среднем ценовом сегменте повышение по странам будет равномерным – примерно на 20%.

"Бутылка, стоившая 1 000 рублей, вырастет в стоимости до 1 200 рублей. То есть чем дороже вино, тем ниже будет процент повышения его стоимости к 2023 году", – заключил Липилин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что в 2024 году инфляция с последующим ростом цен в РФ составит от 4,3 до 4,8%. По ее словам, прогноз по инфляции на ближайшие два года сохранится на уровне около 4%.

До этого доктор экономических наук Леонид Холод отмечал, что в РФ в настоящий момент нет тенденций к снижению или стабилизации цен. К тому же скоро под влиянием некоторых факторов прогнозируется повышение стоимости товаров всех категорий. Эксперт объяснил подорожание инфляцией, добавив, что больше всего цены вырастут на продовольственные товары повседневного спроса. В частности, дороже будут стоить крупы и бакалея.