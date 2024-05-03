"Известия": наценка на социально значимые товары в 2023 году снизилась в 2,5 раза

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Совокупная наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза и составила 6,4% по итогам 2023 года. Об этом со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщает газета "Известия".

ФАС в ежегодном докладе зафиксировала, что в среднем наценка на социально значимые товары резко сократилась до 6,4% в 2023 году. Аналогичный показатель в 2022 году составлял 16%, в 2021 – 22%.

Служба вывела этот показатель на основе данных, которые предоставили 11 федеральных торговых сетей. Речь идет о таких продуктах, как говядина, свинина, мясо птицы, масло, чай, овощи, молоко и прочее – всего более 20 категорий.

В ФАС подчеркнули, что в 2023 году продолжилось развитие механизмов стабилизации цен на социально значимых товарных рынках. Среди них служба выделила различные виды мониторинга, анализ показателей производителей продуктов и внеплановые проверки.

Кроме того, в ФАС заявили, что стабилизировать ситуацию помогли соглашения между властями и бизнесом о добровольном ограничении наценок. Такие соглашения действуют в 35 регионах России и заключены с 46 производителями и 23 оптовыми организациями.

Ранее специалисты подсчитали, что российский пасхальный набор, в который входит кулич, творожная пасха и десяток яиц, за последние 3 года вырос в цене на 35% в России. Еще в 2021 году он стоил 819,5 рубля, а в этом – 1 105,7 рубля. Больше всего увеличились в стоимости яйца и сахар.

