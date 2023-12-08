ФАС предложила запретить крупным компаниям поднимать цены на товары сразу на треть

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила запретить крупным компаниям устанавливать экономически необоснованные цены на товары. Соответствующий законопроект службы был разработан по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщает газета "Известия".

Уточняется, что речь идет о резком повышении стоимости – на 30% на протяжении не более чем 60 дней, если рост цен никак нельзя объяснить экономическими факторами.

Среди подобных факторов ФАС называет существенное изменение спроса или предложения, цен на сырье, комплектующие, сезонные факторы и прочее.

Перечень товаров, которые будет отслеживать регулятор, установит правительство РФ. Предполагается, что это будут социально значимые продукты: мясо, хлеб, яйца, молоко и другие. Согласно проекту, принимать решение о необоснованном росте цен ФАС будет на основе данных от Минэкономразвития.

Если служба выявит признаки нарушения, то сначала компании будет выписано предупреждение. В случае его игнорирования могут возбудить дело. Кроме того, нарушителям может грозить штраф, который будет составлять для юрлиц до 0,03% суммы выручки от реализации товара.

Соответствующий закон должен вступить в силу с момента его опубликования и будет действовать до конца 2024 года.

Ранее в Минсельхозе РФ сообщили, что повышение стоимости продуктов к Новому году не превысит в значительной мере средние показатели за последние годы.

До этого в России предложили увеличить размер шрифта с ключевой информацией на продуктах. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов отправил соответствующее письмо в адрес главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

"Москва сегодня": расходы на Новый год в этом году могут составить 70 тысяч рублей