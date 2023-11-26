Минсельхоз РФ исключил значительный рост цен на продукты к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Повышение стоимости продуктов к Новому году не превысит в значительной мере средние показатели за последние года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

По сведениям ведомства, на продовольственном рынке в преддверии праздников происходит рост розничных цен из-за повышения спроса на продукты.

"Вместе с тем Минсельхоз России не ожидает их значительного повышения выше среднемноголетних колебаний", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в этом году в РФ производство крупного рогатого скота на убой повышается. По информации Росстата, за год показатель говядины возрос на 7,6% и составил 890,9 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что продукты для новогоднего стола в этом году будут стоить дороже для россиян на 9,17% по сравнению с 2022 годом. Так, семья из четырех человек будет вынуждена потратить на стандартный набор новогоднего стола (салаты "Оливье" и "Селедка под шубой", горячее блюдо и бутерброды с красной икрой) около 5,5 тысячи рублей. Отметим, что еще год назад такое же количество блюд на Новый год обходилось в 5 тысяч рублей.

До этого СМИ сообщали, что оптовые цены на икру горбуши на Дальнем Востоке в ноябре упали на 25% в годовом выражении, а икра кеты у некоторых оптовиков стоит на 12% дешевле, чем в ноябре прошлого года. Однако спрос на икру в октябре и ноябре в среднем по стране вырос на 21%. По мнению экспертов, цены на деликатес могут снова вырасти перед Новым годом.

Цены на мандарины за год выросли в среднем на 60%