Новогодний стол для россиян подорожал за год на 9%

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Продукты для новогоднего стола в этом году будут стоить дороже для россиян на 9,17% по сравнению с 2022 годом. Об этом рассказали аналитики ассоциации "Руспродсоюз" в интервью "Российской газете".

Так, семья из четырех человек будет вынуждена потратить на стандартный набор новогоднего стола (салаты "Оливье" и "Селедка под шубой", горячее блюдо и бутерброды с красной икрой) около 5,5 тысячи рублей. Отметим, что еще год назад такое же количество блюд на Новый год обходилось в 5 тысяч рублей.

В этом году из-за подорожания мандаринов (на 35%), курицы (27%) и яиц (25%) россияне будут вынуждены потратить больше. По словам гендиректора агентства Fruitnews Ирины Козий, если не произойдет до конца года резкого обвала курса рубля, то расти в цене мандарины к Новому году больше не будут. Увеличение стоимости яиц и курицы связано с дефицитом сотрудников и повышенным спросом, а также непростой ситуацией с гриппом птиц.

При этом красная икра с ноября 2022 года подорожала всего на 7%. Однако есть продукты, которые подешевели – картофель, майонез и сливочное масло.

Ранее СМИ сообщали, что оптовые цены на икру горбуши на Дальнем Востоке в ноябре упали на 25% в годовом выражении, а икра кеты у некоторых оптовиков стоит на 12% дешевле, чем в ноябре прошлого года. Однако спрос на икру в октябре и ноябре в среднем по стране вырос на 21%. По мнению экспертов, цены на деликатес могут снова вырасти перед Новым годом.

Цены на мандарины за год выросли в среднем на 60%