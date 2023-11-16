Цены на красную икру на Дальнем Востоке резко упали

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Оптовые цены на икру горбуши на Дальнем Востоке в ноябре упали на 25% в годовом выражении. На данный момент килограмм деликатеса стоит 3,5 тысячи рублей, сообщает РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Между тем икра кеты у некоторых оптовиков стоит на 12% дешевле, чем в ноябре прошлого года, также 3,5 тысячи за килограмм. До этого момента икра постоянно дорожала с августа 2022 года.

Эксперты объясняют динамику цен ростом производства икры на фоне увеличения вылова лососевых. Так, с начала года произвели 21,1 тысячи тонн красной икры, что в три раза больше результатов аналогичного периода 2022 года.

"Нынешняя лососевая путина стала одной из самых рекордных за всю историю наблюдений: вылов превысил 608,4 тысячи тонн, больше, 678 тысячи тонн, было только в 2018 году", – рассказал президент ассоциации Герман Зверев.

Отмечается, что увеличение производства отразилось на розничных ценах на красную икру. Как уточняют "Чек Индекс" и оператор фискальных данных "Платформа ОФД", ее стоимость упала на 4%, килограмм икры можно купить за 6 тысяч рублей.

Однако спрос на икру в октябре и ноябре в среднем по стране вырос на 21%. По мнению экспертов, цены на деликатес могут снова вырасти перед Новым годом.

В сентябре глава Союза осетроводов Александр Новиков сказал, что цены на красную икру должны снизиться в этом году. Однако он предупредил, что это будут небольшие изменения. Цены будут на 15–20% ниже, чем в прошлом году, резюмировал он.

Также специалист Ольга Калайджян объяснила, что красная икра в стеклянной банке стоит дороже продукта в жестяной банке из-за более высокой себестоимости упаковки из стекла. К плюсам стеклянной банки относят экологичность, прочность, а также отличную герметичность благодаря вакуумизации.





В РФ начнут снижаться цены на красную икру и горбушу