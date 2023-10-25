Эксперт объяснил дороговизну икры в стеклянных банках

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Красная икра в стеклянной банке стоит дороже продукта в жестяной банке из-за более высокой себестоимости упаковки из стекла. Об этом рассказала руководитель отдела закупок икорной и рыбоперерабатывающей компании "Путина" Ольга Калайджян в беседе с "Газетой.ру".

"Стоимость стеклянной банки в цене продукта может доходить до 200 рублей", – объяснила она.

Однако к плюсам такой упаковки относят экологичность, прочность, а также отличную герметичность благодаря вакуумизации. Вместе с этим продукт требует большего внимания при транспортировке, уточнила Калайджян.

Еще производители активно используют жестяную упаковку. Она имеет хорошую герметичность и более низкую цену, а также ее нельзя разбить при транспортировке. Однако хранить икру в открытой банке нельзя – после вскрытия продукт нужно употребить в течение 48 часов, сказала эксперт.

"При нарушении герметичности внутрь проникает воздух, который вызывает окисление металла, а вкус икры может получить металлический оттенок", – напомнила она.

Иногда в рознице встречается пластиковая упаковка, которую обычно используют для перевозки больших объемов икры. Такая икра имеет более короткий срок хранения, так как в ней невозможно добиться вакуума.

"Пластиковые крышечки с замочками-клапанами обеспечивают герметичность упаковки, но не вакуумизацию", – объяснила Калайджян.

В это же время эксперт развеяла миф, что самая вкусная икра находится только в стеклянных банках. Упаковка может незначительно повлиять на вкусовые качества лишь при нарушении герметичности. По словам Калайджан, банка крышки не всегда должна обязательно издавать хлопок – это зависит от типа крышки.

"При отсутствии клапана на внутренней поверхности ободка звука не будет, но это совсем не означает, что икра внутри испорчена", – резюмировала она.

Ранее глава Союза осетроводов Александр Новиков сказал, что цены на красную икру должны снизиться в этом году. Однако он предупредил, что это будут небольшие изменения. Цены будут на 15–20% ниже, чем в прошлом году, резюмировал он.

Кроме того, с 1 апреля 2024 года могут запустить обязательную маркировку красной и черной икры, сообщалось на сайте Минпромторга РФ.

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