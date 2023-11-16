ФАС объявила об антикартельных проверках производителей яиц и курятины

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Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России начала антикартельные проверки в отношении 12 компаний, выпускающих куриные яйца и курицу. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Проверки, как сообщили на сайте ФАС, связаны с увеличением стоимости в оптовом сегменте социально значимых рынков. Сотрудники ведомства оценят действия производителей на предмет подписания антиконкурентных соглашений.

"Проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Республике Татарстан, Ставропольском крае", – отметили в ФАС, напомнив, что картель является единственной "антимонопольной" статьей, по которой производителям может грозить уголовная ответственность.

При этом в пресс-службе сообщили, что в одном из регионов компания попыталась помешать проведению проверки. В связи с этим в ФАС предупредили, что при наличии признаков нарушения закона будет возбуждено антимонопольное дело.

Результаты появятся после проверок и анализа всех полученных материалов, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца. При этом ФАС, Минсельхоз и Минпромторг займутся проверкой обоснованности подорожания яиц, возможностью наращивания импорта и стимулированием бизнеса на заключение долгосрочных контрактов.

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