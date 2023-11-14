Власти РФ подготовили меры по стабилизации цен на яйца

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Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца. Об этом сообщает газета "Известия".

ФАС, Минсельхоз и Минпромторг займутся проверкой обоснованности подорожания яиц, возможностью наращивания импорта и стимулированием бизнеса на заключение долгосрочных контрактов.

Бизнес же объясняет рост цен увеличением стоимости материально-технических ресурсов и их транспортировки. Эксперты отмечают, что спрос на яйца вырос, тогда как из-за птичьего гриппа и других заболеваний темпы роста рынка замедлились.

В Минсельхозе заявили, что нацелены на сохранение темпов развития отрасли и наращивание производства, с основными производителями согласован план по увеличению показателей.

Кроме того, Минпромторг и Минсельхоз будут стимулировать производителей и торговые сети заключать долгосрочные договоры о поставках продукции. Данная мера позволит обеспечить их прогнозируемые объемы и цены в рознице. Помимо прочего, ведомство займется увеличением импорта яиц из стран ЕАЭС.

"Рассчитываем, что принимаемые меры позволят стабилизировать цены для потребителей", – заявили в министерстве.

В Минсельхозе добавили, что на случай, если данных мер будет недостаточно, осуществляется проработка дополнительной регуляции.

По данным Росстата, в сентябре цены на курицу увеличились на 5,67%, а на яйца – на 7,83%. К середине октября мясо птицы возросло в стоимости еще на 2,5%, а яйца продержались на сентябрьском уровне – 7,8%.

Позже вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что стоимость яиц и курицы стала постепенно уменьшаться, поэтому ситуация в стране стабилизируется. Как она утверждает, рост цен связан с различными факторами, однако уже было проведено собрание с российскими производителями, где было решено нарастить выпуск продукции к концу 2023 года на 3%.



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