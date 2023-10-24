В правительстве сообщили о снижении цен на яйца и курицу в России

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Стоимость яиц и курицы стала постепенно уменьшаться, поэтому ситуация в стране стабилизируется. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, чьи слова передает РИА Новости.

По данным Росстата, в сентябре цены на курицу увеличились на 5,67%, а на яйца – на 7,83%. К 16 октября мясо птицы возросло в стоимости еще на 2,5%, а яйца продержались на сентябрьском уровне – 7,8%.

Как утверждает Абрамченко, рост цен на курицу и яйца связан с различными факторами, однако уже было проведено собрание с российскими производителями, где было решено нарастить выпуск продукции к концу 2023 года на 3%.

"Дальше ожидаем снижения цен", – подчеркнула вице-премьер.

Кроме яиц и курицы, в цене осенью выросли и томаты – на 21,7%. Однако, по словам Абрамченко, их не учитывали в корзине социально значимых товаров, потому что сейчас только начался сезон тепличных томатов в России, а до этого продукция поступала из-за границы.

"Они были намного дороже, и это было связано и с подорожавшей логистикой, и с курсом рубля", – заключила вице-премьер.

Ранее основные производители курицы – компании "Черкизово", "ГАП Ресурс" и "Приосколье" – начали уменьшать оптовые цены на продукцию после требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС). ФАС также посоветовал сделать скидку для поставщиков.

Кроме того, в сообщении сказано, что ФАС отследит исполнение обязательств поставщиками, а также проконтролирует следование принципам ответственного ценообразования торговыми сетями.

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