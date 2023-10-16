В ФАС сообщили, что основные производители начали снижать оптовые цены на курицу

Фото: 123RF/ffphoto

Основные производители курицы – компании "Черкизово", "ГАП Ресурс" и "Приосколье" – начали уменьшать оптовые цены на продукцию после требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

ФАС также посоветовал торговым сетям постепенно уменьшать цену на курицу в магазинах или сделать скидку для поставщиков.

"Антимонопольное ведомство обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и на недопустимость необоснованного повышения цен на куриное мясо и иные продовольственные товары", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, в сообщении сказано, что ФАС отследит исполнение обязательств поставщиками, а также проконтролирует следование принципам ответственного ценообразования торговыми сетями.

Ранее ФАС направила запросы ПАО "Черкизово", "ГАП Ресурс" и АО "Приосколье" для анализа цен на курицу. В ведомстве отметили, что эти производители куриного мяса коллективно занимают доминирующее положение на рынке.

Кроме того, служба напомнила, что ПАО "Черкизово", "ГАП Ресурс" обязаны исполнять предписания ФАС, выданные при согласовании ходатайств в рамках контроля за экономической концентрацией. Эти компании должны направлять в службу обоснованные сведения при росте стоимости мяса кур более чем на 5%.

Крупнейшие производители куриного мяса начали снижать оптовые цены