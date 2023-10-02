ФАС направила запросы производителей курятины для анализа цен

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила запросы ПАО "Черкизово", "ГАП Ресурс" и АО "Приосколье" для анализа цен на курицу. Об этом сообщается в телеграм-канале службы.

"В случае злоупотребления таким положением и установления монопольно высоких цен к организациям могут быть применены меры антимонопольного реагирования, в том числе оборотные штрафы", – отмечается в сообщении.

По данным ФАС, запросы направлены указанным компаниям для проведения анализа себестоимости мяса птицы и обоснованности цен. Там же отметили, что эти производители куриного мяса коллективно занимают доминирующее положение на рынке.

Кроме того, служба напомнила, что ПАО "Черкизово", "ГАП Ресурс" обязаны исполнять предписания ФАС, выданные при согласовании ходатайств в рамках контроля за экономической концентрацией. Эти компании должны направлять в службу обоснованные сведения при росте стоимости мяса кур более чем на 5%.

В конце сентября этого года ФАС приступила к нескольким антимонопольным делом в результате первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Территориальными органами службы были выявлены нарушения закона "О защите конкуренции".

Уголовные дела завели в отношении АО "Осколнефтеснаб", OOO "Газпромнефть – Региональные продажи", ООО "Гудвил-А", ООО "Реалграмм", ООО "Ильский НПЗ имени А. А. Шамара" и ООО "Славянск ЭКО".

Кроме того, УФАС Дагестана возбудило уголовное дело в отношении Ассоциации владельцев автозаправочных станций, которые подозреваются в незаконной координации экономической деятельности.