ФАС возбудила несколько дел по итогам первичного анализа рынка топлива РФ

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Федеральная антимонопольная служба РФ начала несколько антимонопольных дел в результате первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Территориальные органы службы зафиксировали признаки нарушения закона "О защите конкуренции". Белгородское УФАС возбудило дело против АО "Осколнефтеснаб", Ростовское УФАС – в отношении OOO "Газпромнефть – Региональные продажи".

Кроме того, дело против ООО "Гудвил-А" и ООО "Реалграмм" было начато ставропольским УФАС. По данным службы, указанные компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене.

Вместе с этим дело было возбуждено краснодарским УФАС против ООО "Ильский НПЗ имени А. А. Шамара" и ООО "Славянск ЭКО". Их подозревают в заключении антиконкурентного соглашения. Еще одно дело начало дагестанское УФАС. Региональная служба подозревает Ассоциацию владельцев автозаправочных станций в незаконной координации экономической деятельности.

"Президент ассоциации координировал деятельность ее членов – владельцев и арендаторов АЗС путем рассылки сообщений в мессенджере. Это привело к одновременному повышению розничных цен на топливо", – отметили в службе.

ФАС продолжит анализировать сегодняшнюю ситуацию на товарном рынке нефтепродуктов, заключили в ведомстве.

Ранее Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство проект, который призван усилить контроль за ростом тарифной нагрузки, исключив включение в тарифы необоснованных расходов компаний. По словам главы ФАС Максима Шаскольского, в РФ есть 28 тысяч регулируемых компаний, имеющих суммарную валовую выручку 5 триллионов рублей.

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