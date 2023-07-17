ФАС усилит контроль за тарифами ЖКХ в регионах РФ

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует усилить контроль за тарифами ЖКХ в российских регионах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, замглавы ФАС Сергея Пузыревского.

Он уточнил, что буквально на днях руководство ФАС согласовало концепцию привлечения территориальных органов к проведению проверок экономической обоснованности тарифов в субъектах.

Результат подобной проверки, а также решение о применении мер административного реагирования будет по-прежнему применяться уполномоченной комиссией ФАС, добавил Пузыревский.

Предполагается, что первые такие проверки будут проведены уже до конца текущего года.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать в России федеральный единый короткий номер для вызова аварийных служб ЖКХ.

До этого Михаил Мишустин поручил ведомствам к 20 июля изучить прогноз потребности в кадрах в строительной сфере и ЖКХ до 2030 года.

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