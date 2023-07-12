В РФ зарядные станции для электрокаров будут устанавливать во дворах без согласия жильцов

Фото: depositphotos/zenjung

Управляющим компаниям могут дать право устанавливать зарядные станции для электромобилей на паркингах и придомовых территориях без согласия жильцов, а также без обращения в ресурсоснабжающие организации. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минстрой РФ, прорабатывающий данный вопрос.

По словам экспертов, на сегодня в России наблюдается дефицит подобных станций, из-за чего владельцам электромобилей приходится специально искать их. В связи с этим упрощение процедуры установки зарядных станций при домах является положительной инициативой.

Специалисты подчеркивают, что размещать их должны именно управляющие компании, поскольку они знают, какие мощности способен выдержать дом.

Как отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, на каждую зарядную станцию необходимо установить отдельный счетчик и сделать ее платной.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве разработали зарядную станцию с возможностью единовременного питания сразу трех электромобилей.

До этого глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что рост числа электрических автомобилей станет серьезным испытанием для мировой энергетической системы.

Москвичам рассказали о модернизации станции для электромобилей в городе