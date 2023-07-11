В "Моторинвесте" раскрыли стоимость российского электромобиля i-Sky

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Стоимость электромобиля i-Sky российского бренда Evolute составит до 4 миллионов рублей с учетом субсидий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера "Моторинвеста" Андрея Резникова.

Он напомнил, что начало продаж электромобиля запланировано на конец третьего квартала этого года, а в четвертом квартале начнутся полномасштабные продажи по всей сети "Моторинвест".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве разработали зарядную станцию с возможностью единовременного питания сразу трех электромобилей.

До этого сообщалось, что за первые четыре месяца 2023 года в России продали 35 электрических автомобилей "Москвич 3е".

Московское предприятие, где производят зарядки для электромобилей, расширяет производство