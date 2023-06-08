Востребованность электрозарядных станций в Москве в мае выросла почти в три раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Востребованность электрозарядных станций в Москве выросла почти в три раза, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным ведомства, с момента запуска проекта "Энергия Москвы" в 2022 году пользователи воспользовались городскими зарядными станциями более 155 тысяч раз.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в мае на электрозарядных станциях подзарядились более 15 тысяч раз, в день – в среднем 500 раз.

"Это почти в три раза больше, чем в мае 2022 года. В рамках поручений Сергея Собянина по развитию зарядной инфраструктуры в столице установлено уже больше 400 ЭЗС, и благодаря им число желающих купить электромобиль растет", – заявил он.

Ликсутов добавил, что самые популярные станции в мае расположены на улицах Алабяна, Вересаева, на Ленинском, 37А, на Тестовской, 9, и на площади Европы. Загрузка на быстрых станциях составляет 18%.

Ранее стало известно, что в Москве работают более 40 предприятий, занимающихся разработкой электромобилей. Предприятия создают не только сами электромобили, но и сопутствующую микроэлектронику, зарядные станции. Производства объединяет межотраслевой кластер отечественного электромобилестроения.



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